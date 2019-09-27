سليم عون: ازمة الدولار مترابطة مع أزمة التهريب

اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم عون​ أن "واقعنا الداخلي صعب وسبل المعالجة ستحصل وهي ناجحة لكن بعض الفئات تضخّم الصورة اذ أن هناك قسمًا يعتقد أنه بهذه الطريقة يستطيع ان يهجم على العهد".

وفي حديث اذاعي رأى عون أن "ازمة ​الدولار​ مترابطة مع أزمة التهريب والمحافظة على سعر الدولار كلفتنا كثيرا في السابق وتكلّفنا اليوم ايضا"، معتبرا ان "المعالجة لا تتحقق بـ"كبسة زرّ" اي ليس بين لحظة وأخرى بل تتطلب وقتا والمهم أن نبقى في المعالجة ويبقى هذا هدفنا وأطمئن الى اننا لدينا القدرة على تخطي الأزمة".