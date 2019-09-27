قوى الأمن: توقيف 97 مطلوباً وضبط 987 مخالفة سرعة زائدة امس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ توقيف 97 مطلوباً بتاريخ 2019/09/26 بجرائم ​مخدرات​، سلب، سرقة، احتيال، ​اطلاق نار​. كما أعلنت ضبط 987 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 2019/09/26.

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