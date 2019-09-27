النشرة: قطع طريق عام بعلبك رياق بالاطارات المشتعلة إحتجاجا على الاوضاع

افاد مراسل "النشرة" في زحلة عن "​قطع طريق​ عام ​بعلبك​ رياق بالاطارات المشتعلة إحتجاجا على الاوضاع الاقتصادية في ​لبنان​". من جهته افاد مراسل "النشرة" في البقاع عن "قطع طريق عام دورس بعلبك بالاطارات المشتعلة إحتجاجا احتجاجا على الوضع المعيشي الصعب".

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