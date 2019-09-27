القصيفي زار مكتبي الوكالة الوطنية والمؤسسة الإعلامية في سيدني

زار نقيب محرري ​الصحافة​ ال​لبنان​ية ​جوزيف القصيفي​ مكتبي "​الوكالة الوطنية للاعلام​" و"المؤسسة الإعلامية للشرق الأوسط" في ​سيدني​ واستقبله رئيس مجلس ادارة المؤسسة والي وهبة في حضور مدير المؤسسة ريمي وهبة وأسرة المؤسسة.

وأثنى القصيفي على "دور مكتب الوكالة الوطنية للاعلام الفاعل في وصل لبنان المقيم بلبنان المنتشر في ​استراليا​"، مشيدا بدور المؤسسة الاعلامية وموجها تحية الى وهبة معتبرا إياه "رسولا حقيقيا للبنان في الإغتراب وخصوصا في زمن تراجع ​الصحافة الورقية​"، لافتا إلى أن "ما يقوم به وهبه يستحق كل تقدير"، ووجه اليه "تحية خاصة من الجسم الاعلامي في لبنان".

وشكر وهبه للقصيفي زيارته واعدا "بالاستمرار في حمل وإحياء الصحافة الإغترابية لخير وخدمة لبنان والجالية اللبنانية".

وفي الختام قلد القصيفي درع ​نقابة المحررين​ الى وهبه والزميل مخايل والقزي تقديرا لدورهم على صعيد الاعلام اللبناني في استراليا. كما قلد أعضاء أسرة التحرير في "المؤسسة الاعلامية " أزرار النقابة. ثم وقع على سجل التشريفات في المؤسسة.



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