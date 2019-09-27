حدث ليلاً| الإفراج عن "غير قاصدي التظاهر".. وحقيقة مظاهرات المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يبحث عن الحقيقة ولن يخفي شيئًا، "والله لو في مظاهرة هقولكم أو لو حصلت مظاهرة ومشيت هقولكم، لأننا بندور عليها بصراحة والله".

ويرصد الخليج 365، أبرز أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي.

النائب العام: الإفراج عن المشتبه بهم غير قاصدي التظاهر بعد استكمال التحقيقات

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.

للتفاصيل اضغط هنا

"إخوان وصفحات مزورة".. بيان النائب العام بشأن التحريض على التظاهر (نص كامل)

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.

للتفاصيل اضغط هنا

النيابة العامة: فحص صفحات المتهمين بالتحريض على التظاهر بالميادين

أصدرت النيابة العامة أمرها بفحص صفحات وحسابات المتهمين بالتحريض على التظاهر -بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات- على مواقع التواصل الاجتماعي.

للتفاصيل اضغط هنا

الحكومة تنفي 11 شائعة خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الخميس، تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، والذي تضمن نفي 11 شائعة وأخبار مغلوطة انتشرت خلال الأيام الماضية.

للتفاصيل اضغط هنا

عمرو أديب عن التظاهرات في حب مصر: "إشاراتنا بعلامة النصر"

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا صحة للتحذيرات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي من التظاهر لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها، مضيفًا: "اللي عايز ينزل ينزل، بكرة الجمعة يوم عادي أنزل أنت وأهلك واستمتعوا".

للتفاصيل اضغط هنا

أديب عن فيديو مظاهرات المنصورة "المزعوم": الهتافات بلهجة غير مصرية

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يبحث عن الحقيقة ولن يخفي شيئًا.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أمس الخميس: "قالولنا إن في مظاهرات في المنصورة بمحافظة الدقهلية، والله لو في مظاهرة هقولكم أو لو حصلت مظاهرة ومشيت هقولكم، لأننا بندور عليها بصراحة والله ".

للتفاصيل اضغط هنا

بسام راضي: لقاءات الرئيس مع زعماء العالم متنوعة وفي كل الاتجاهات

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى ما يقرب من 27 أو 28 لقاءً مع زعماء العالم، خلال مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا الأسبوع كان غنيًا بالمقابلات والنشاط الدبلوماسي.

للتفاصيل اضغط هنا

مصر تنجح في اعتماد قرار من مجلس حقوق الإنسان حول الإرهاب

اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف للمرة الثانية بتوافق الآراء قراراً تقدمت به مصر حول الإرهاب وحقوق الإنسان ، وذلك في إطار الجهود المصرية لحشد المجتمع الدولي وحثه على اتخاذ موقف صارم في مواجهة الإرهاب وإبراز آثاره علي التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

للتفاصيل اضغط هنا

سكرتير "الوفد": المعارضة يجب أن تكون وطنية وموضوعية

قال النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إن تاريخ الشباب الوفدي يرتبط بكفاح الشعب المصري منذ ثورة 1919، فكان من يقود الثورة هم الشباب والمرأة، مؤكدًا أن الشباب سر استمرار الوفد لـ 100 عام، وهم من أعادوا الحزب للحياة السياسية من جديد.

للتفاصيل اضغط هنا

Advertisements

سامح عاشور: نقدم تعديلًا لقانون القيمة المضافة بالتوازي مع دعوى "الدستورية"

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة ستقدم لمجلس النواب مشروعا لتعديل قانون القيمة المضافة، بالتوازي مع الطعن بعدم الدستورية المقام من النقابة أمام المحكمة الدستورية على القانون.

للتفاصيل اضغط هنا

وزير الخارجية: يجب اعتماد مبدأ "الملكية الوطنية الليبية" لأي حل سياسي

أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية مراعاة مبدأ الملكية الوطنية الليبية للحل السياسي وضرورة اعتماد أي حل من الممثلين المنتخبين للشعب الليبي.

للتفاصيل اضغط هنا

الأزهر يؤكد: ترك صلاة الجمعة بدون عذر إثم كبير

ورد سؤال إلى الأزهر الشريف يقول: ما حكم من ترك صلاة الجمعة؟

قالت لجنة الفتوى بالأزهر إن صلاة الجمعة فرض عين على كلِّ مسلم، ولا يصح لمسلم ترك صلاة الجمعة إلا لعذرٍ كمرض أو سفر.

للتفاصيل اضغط هنا

أبوالغيط يدعو المجتمع الدولي للتصدي لتخريب عمل "الأونروا"

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، المجتمع الدولي للتصدي للمحاولات والمساعي التي تُبذل لتخريب عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

للتفاصيل اضغط هنا

ارتفاع وفيات التدخين الإلكتروني في الولايات المتحدة إلى 12 شخصا

ذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الخميس، أن عدد الوفيات ذات الصلة بتدخين السجائر الإلكترونية ارتفع إلى 12 شخصا في الولايات المتحدة.

للتفاصيل اضغط هنا

لافروف: روسيا مستعدة لدعم مبادرات لتعزيز الأمن والسلام في أفريقيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الوضع في ليبيا يشكل خطرا على دول جنوب أوروبا ودول أفريقية ، مشددا على أن روسيا مستعدة لدعم مختلف المبادرات لتعزيز الأمن والسلام في أفريقيا، بما في ذلك العمل على مشروع قرار حول تمويل عمليات حفظ السلام في أفريقيا.

للتفاصيل اضغط هنا

60 مليون دولار منحة للسودان من مؤسسات دولية لتطوير التعليم

وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية مع الصندوق العالمي للشراكة من أجل التعليم، على المنحة المقدمة من منظمة "يونسيف" والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، البالغة 59.7 مليون دولار، لتطوير التعليم.

للتفاصيل اضغط هنا

"باتريوت وأفراد".. نشر معدات عسكرية أمريكية جديدة في السعودية (بيان)

اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) االخميس عن نشر معدات وقوات امريكية في السعودية.

للتفاصيل اضغط هنا

ترامب يسخر من "الديمقراطيين" بعد تسريب مكالمته مع رئيس أوكرانيا

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الديمقراطيين في بلاده بـ "نسج القصص"، قائلاً إنهم يعلمون أنهم سوف يخسرون الانتخابات.

للتفاصيل اضغط هنا

بيلوسي تتهم البيت الأبيض بالتستر على مكالمة ترامب ورئيس أوكرانيا

اتهمت نانسي بيلوسي ، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي ورئيسة المجلس، البيت الأبيض الخميس، بمحاولة التستر على المكالمة الهاتفية محل الجدل بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

للتفاصيل اضغط هنا

ألمانيا تضبط 7 أشخاص على صلة بشبكة للإنترنت الخفي

ألقت السلطات الألمانية القبض على سبعة أشخاص مشتبه بهم وأغلقت خادما (سيرفر) للانترنت الخفي تمارس أنشطة مشبوهة، بعد مداهمة لمركز بيانات غير قانوني في غربي البلاد، حسبما ذكر المكتب الإقليمي لمكافحة الجريمة.

للتفاصيل اضغط هنا