شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة "الجمعة - السبت – الأحد".

وقالت الهئية: "غدا الجمعة، يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا".

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية 29 23

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 23

الوجه البحري والقاهرة 33 24

جنوب سيناء والغردقة 35 26

شمال الصعيد 36 24

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 25

وعن طقس السبت، توقعت الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية 28 22

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السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 23

الوجه البحري والقاهرة 33 24

جنوب سيناء والغردقة 34 26

شمال الصعيد 34 23

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 39 25

وعن طقس الأحد، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وجاءت التفاصيل كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية 29 22

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 23

الوجه البحري والقاهرة 33 23

جنوب سيناء والغردقة 34 25

شمال الصعيد 34 23

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 38 25