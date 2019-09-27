اقترح البيت الأبيض سياسة جديدة بشأن اللاجئين تسمح باستقبال 5000 لاجئ من الاضطهاد الديني، و4000 عراقي و1500 من جواتيمالا وهندوراس والسلفادور خلال السنة المالية 2020. وقال مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس دونالد ترامب، إن السياسة الجديدة ستسمح بإعادة توطين 7500 لاجئ من بلدان أخرى بالولايات المتحدة. اقرأ أيضاً... أميركا تدرس تقليص الحد الأقصى للاجئين خلال 2020 وسيخفض الاقتراح عدد اللاجئين الذين يمكن إعادة توطينهم في الولايات المتحدة إلى 18000 وهو أقل مستوى في تاريخ برنامج اللاجئين الحديث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أميركا تسمح باستقبال آلاف اللاجئين بينهم 4 آلاف عراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.