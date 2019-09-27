مصادر ملاحية: إيران تفرج عن الناقلة البريطانية المحتجزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت بيانات ريفينيتيف، الجمعة، عن تحرك الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا والمحتجزة في إيران منذ يوليو/تموز الماضي.

وأكدت ريفينيتيف، حسب وكالة رويترز، أن الناقلة بدأت في التحرك وخرجت من أحد موانئ إيران التي كانت محتجزة لديها.



يذكر أن مليشيا الحرس الثوري الإيراني أعلنت في 19 يوليو/تموز الماضي عن احتجاز ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو لدى عبورها مضيق هرمز.

وزعمت السلطات الإيرانية أنها أوقفت الناقلة النفطية، لأنها اصطدمت بقارب صيد، في حين أكدت شركة "ستينا بالك" أنها لم تتلق دليلا حول حدوث مثل هذا التصادم.

والإثنين الماضي، أعلنت حكومة إيران استكمال الخطوات القانونية للإفراج عن الناقلة البريطانية المحتجزة.