تصريح هام لقائد الحرس الثوري الايراني قبيل مسيرة الاربعين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

شدد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي بان جميع طاقات الحرس الثوري هي تصرف مسيرة الاربعين.

وفي تصريحه خلال اجتماع لجنة الاربعين في مدينة مهران الحدودية بمحافظة ايلام غرب ايران الخميس، اعتبر اللواء سلامي مسيرة الاربعين بانها لا نظير لها في العالم وقال، ان مسيرة الاربعين هي نقطة تلاحم المسلمين ومحبي الامام الحسين (ع) والمثال على ذلك هو لقاء مجموعة من اصحاب المواكب العراقيين مع قائد الثورة الاسلامية بما يبين تلاحم وقدرة المسلمين.

واضاف، ان عاشوراء تحول الى مصدر قوة ومنح الهوية لنا، فاليوم نحن مكلفون بان نستخدم جميع طاقاتنا وقدراتنا لادارة هذه الحركة والتيار باجمل صورة ممكنة.

واكد القائد العام للحرس الثوري بان اعداءنا هم اليوم ذابلون وجرحى ونحن لسنا غافلين عنهم ونقوم بمراقبتهم ورصدهم ويتوجب على المدراء والمسؤولين الحضور في الساحة بصورة واسعة ونشطة وان تكون لهم احاطة كاملة على جميع الابعاد.