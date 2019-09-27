باسيل: نمر بايام صعبة لكننا سنفشل المؤامرات والفتن التي تحاول مس ليرتنا واقتصادنا

اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل انه "اسهل شيء فبركة الامور والمشكلة لدينا انٌ من يعملون على التخريب من الداخل لا يزالون يتبعون لاجندة خارجية ظنا منهم ان هذه الاجندة ستربحهم بالداخل"، ورأى ان "كل ما يحصل راهنا هو محاولات لتفكيكنا من الداخل، اقول لكم نعم نمر بايام صعبة لكننا سنفشل المؤامرات والفتن التي تحاول مس ليرتنا واقتصادنا".
ولفت باسيل في لقاء حاشد في ويندسر بكندا، الى اننا "تغلبنا على اسرائيل وعلى الارهاب ونتغلب على كل الفتن التي ترمى على ارضنا، والان هناك فتنة جديدة تحضر هي فتنة الاقتصاد"، اضاف قائلا "صحيح ان هناك مسؤولية على الدولة لكننا نتعرض لضغط خارجي، سواء في اقتصادنا او عملتنا اللبنانية ولاسيما ان هناك شركاء بالداخل يتآمرون على البلد واقتصاده".
وتابع باسيل قائلا "تخيلوا ان هناك لبنانيين يفبركون صورا غير صحيحة ليحرضوا المواطنين على الدولة بدل ان نتضامن جميعا لتخطي هذه المرحلة".
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