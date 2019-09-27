خوري: سياسة مصرف لبنان تهدف الى ضبط الوضع النقدي

أوضح وزير الاقتصاد السابق ​رائد خوري​ في حديث صحفي انّ "الاسباب الحقيقية للأزمة المالية، هي سَعي ​مصرف لبنان​ للحَدّ من المضاربة القائمة على الليرة، أي التهافت للتحويل من الليرة الى ​الدولار​، لأنّ تلك المضاربة تؤدي الى تقلّص احتياطي ​البنك المركزي​ بالعملة الاجنبية، وهذه ذخيرته المُستخدمة للدفاع عن الليرة عند خروج الاموال من النظام النقدي".

وأشار خوري الى "أنّ ​سياسة​ مصرف لبنان تهدف الى ضبط الوضع النقدي، والتخفيف من النزيف الحاصل في ظلّ تراجع التحويلات من الخارج، وتأمين احتياطي بالعملات الاجنبية". واعتبر "انّ مصرف لبنان، يشتري مزيداً من الوقت من أجل الحفاظ على النظام المالي المُعتَمد منذ 30 عاماً".