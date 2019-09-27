فنيش: ما طرح باجتماع اللجنة الوزارية لدراسة الاصلاحات مجرد اقتراحات

لفت الوزير ​محمد فنيش​ الذي شارك في اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية على المدى القصير والمتوسّط والبعيد إلى ان "ما حصل في اجتماع ​السراي الحكومي​ هو جَوجلة وعرض للأفكار، ولم يتم التوافق بعد على أيٍّ من هذه النقاط. كذلك لم تَتكشّف بعد قيمة الواردات المتوقعة من هذه الاجراءات إذا ما اتُخذت".

وإذ شدّد في حديث صحفي على أنّ "ما طُرح كان مجرد اقتراحات"، أكد أنّ "الاجتماع انتهى من دون حسم نتيجة أيٍّ من الاقتراحات، على أن يعود الوزراء الى مرجعياتهم السياسية قبل البَتّ بأيّ إجراء". وتَوقّع أن تجتمع اللجنة مجدداً مطلع الاسبوع المقبل.