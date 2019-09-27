براكس: هناك إضراب غدا ولم يتكلم أحد معنا اليوم ولماذا يجب أن نكون نحن الضحية؟

أكّد نقيب أصحاب محطات ​الوقود​ ​سامي براكس​، أنّ "هناك إضرابًا غدًا، وانتظرنا رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بناءً على طلبه إلى اليوم ولكن لم تتمّ دعوتنا إلى الاجتماع، ونحن نتحمّل أعباء ارتفاع سعر الدولار والدولة غير مسؤولة، لذا أعلنا الإضراب، مبيّنًا أنّ "بعدما أعلنّا الإضراب، عيّنوا اجتماعًا يوم غد الجمعة".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى "أنّنا نؤجّل الإضراب منذ شهر"، سائلًا: "لماذا يجب أن نكون نحن الضحية؟ لقت أخذنا قرارنا بالإضراب".