أردوغان: لن نتوقف عن شراء النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحح للصحفيين من على متن رحلة العودة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أنه من المستحيل بالنسبة لتركيا التوقف عن شراء النفط والغاز الطبيعي من إيران رغم العقوبات الأميركية، مشيرا إلى أن التجارة بين البلدين ستستمر.

يذكر انه منذ أربع سنوات، أعلنت الدول الست (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا) وإيران، عن التوصل لاتفاق حول خطة العمل الشاملة المشتركة. وينص الاتفاق على رفع العقوبات عن طهران مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني.

ولم تنجح الصفقة في شكلها الأصلي حتى ثلاث سنوات ففي أيار 2018 ، أعلنت الولايات المتحدة انسحابا أحاديا منها وإعادة فرض عقوبات واسعة النطاق ضد طهران شملت الحرس الثوري الإيراني ووزير الخارجية والبنك المركزي الإيراني وغيرها من الشركات والمؤسسات الحكومية.