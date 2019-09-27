الناقلة البريطانية التي احتجزتها إيران الشهر الماضي تبدأ في التحرك

ذكرت مصادر ملاحية ان الناقلة البريطانية التي احتجزتها إيران الشهر الماضي بدأت في التحرك خارج ميناء بندر عباس الإيراني.
يذكر ان إيران كانت قد اعطت ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا الضوء الأخير لمغادرة ميناء بندر عباس جنوب إيران، بعد احتجاز دام لأكثر من شهرين.
وكانت إيران احتجزت الناقلة البريطانية بالقرب من مضيق هرمز بدعوى ارتكابها انتهاكات بحرية، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز البحرية البريطانية ناقلة إيرانية بالقرب من منطقة جبل طارق واتهامها بنقل نفط إلى سوريا انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية في وقت لاحق وأطلقت إيران سبعة من أفراد طاقم الناقلة "ستينا إمبيرو" البالغ عددهم 23 شخصاً.
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