مالك بورصة طوكيو: خطط طرح أرامكو لم تتأثر

ذكرت وكالة جيجي اليابانية للأنباء نقلا عن أكيرا كيوتا الرئيس التنفيذي لشركة البورصة اليابانية المالكة لبورصة طوكيو أن مجموعته تواصلت مع شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية، وأنه يشعر بأن خطط إدراج أكبر شركة نفط في العالم لا تزال سليمة ولم تتأثر.



وقال كيوتا إن مسؤولين في أرامكو يعتزمون زيارة اليابان في أكتوبر وإن من المحتمل الاجتماع معهم، وفقا لما أوردته الوكالة الخميس.

كانت مصادر قالت لرويترز في الأسبوع الحالي إنه من المستبعد أن تدرج السعودية شركة أرامكو المملوكة للحكومة في العام الحالي بعد هجوم استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين للشركة في الشهر الجاري.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في الشهر الماضي أن أرامكو تدرس إجراء المرحلة الثانية من طرحها العام الأولي في طوكيو.

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وأمس الأربعاء، قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن شركة أرامكو ستبدأ طرحها الأولي الشهر المقبل، مؤكدة أن عملاق النفط السعودي تتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع من أسوأ هجمات إرهابية في تاريخ البلاد.

ونقلت "بلومبرج" عن مصادر مطلعة على الأمر أن أرامكو، الشركة التي تديرها الحكومة، تعتزم الإعلان عن طرح أسهمها بحلول 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وقالت الوكالة إن الشركة تستهدف تقييما بقيمة 2 تريليون دولار على الأقل؛ وهو ضعف القيمة السوقية لشركة "أبل".

واستعادت شركة أرامكو السعودية طاقتها الإنتاجية للنفط إلى 11.3 مليون برميل يوميا بعد هجمات 14 سبتمبر/أيلول على اثنتين من منشآتها النفطية.

وقالت المصادر لرويترز إن إنتاج النفط الخام السعودي من حقل خريص يبلغ الآن 1.3 مليون برميل يوميا، ونحو 4.9 مليون برميل من حقل بقيق حاليا.

وأرامكو هي أكثر شركات النفط ربحية في العالم.