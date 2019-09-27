قيس سعيد عن سجن منافسه بالرئاسة التونسية: الوضع غير مريح

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المرشح بانتخابات الرئاسة في تونس قيس سعيد، أنه "غير مرتاح" لاستمرار سجن منافسه، الإعلامي نبيل القروي، قبل نحو ثلاثة أسابيع من جولة الإعادة بينهما.
وفي أول تعليق له على سجن منافسه، قال سعيد في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي: "أتمناه (القروي) طليقا، الوضع غير مريح بالنسبة لي، ولكن الكلمة الفصل للقضاء ولا يمكنني التدخل في قرار دائرة الاتهام".
وفاز سعيد، أستاذ القانون السابق، والقروي في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت هذا الشهر.
وأوقف القروي في 23 أغسطس/آب وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة تبييض الأموال، وأثار توقيفه قبل عشرة أيام من بدء الحملة الانتخابية تساؤلات حول تأثير السياسة على القضاء.
ومن المتوقع أن يصدر القضاء قراراً بشأن ما إذا كان سيوافق على إطلاق سراح القروي، رجل الأعمال وصاحب قناة "نسمة" التلفزيونية.
وأعلن التلفزيون التونسي الذي يشارك في تنظيم مناظرة بين قيس سعيد ونبيل القروي اللذين تأهلا للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، الأربعاء الماضي، استعداده لإجراء المناظرة داخل السجن إذا لم يسمح القضاء للقروي بالخروج من السجن.
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