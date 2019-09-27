مصر تستعين بـ"واتساب" للإبلاغ عن مثيري الشغب بالمدن

خصصت السلطات المصرية، خدمة عبر تطبيق "واتساب"، تمنح مواطنيها إمكانية الإبلاغ عن مثيري الشغب والمحرضين على العنف.

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب: "إن الإخوان الهاربين في تركيا أنشأوا جروباً جديداً على واتساب، للمرة الثالثة على التوالي، للتحريض على التظاهر ضد مصر.

وأكد الإعلامي المصري أن هذا الجروب يحمل اسم "حشد 3"، بعد اختراق المجموعات السابقة، موضحاً أن الأمن نجح في اختراق الجروب الجديد أيضاً.

وعرض "أديب" رسائل من المحادثات المرسلة عبر التطبيق العالمي بين أطرافه، والتي فضحت تحريضهم على التظاهر لضرب استقرار مصر.

Advertisements

وأعلن "أديب" عن خدمة "واتساب مصر"، التي تم تدشينها خصيصًا للإبلاغ في أَي وقت عن الرسائل التحريضية أو أحداث الشغب.

وكثفت قناة "الجزيرة" القطرية، خلال الساعات الماضية، من عرض مقاطع فيديو "مفبركة" تحمل عنوان تظاهرات تبدأ في مدينة المنصورة، تمهيداً لمظاهرات دعت لها الجمعة.

وواجهت قنوات مصرية حملة "الجزيرة" بنقل بث مباشر من أهم ميادين المنصورة، إحدى كبرى مدن منطقة الدلتا، تظهر سير الحياة بشكل طبيعي، رغم تغريدات من حسابات إخوانية عن مظاهرات بها.

وبين الحين والآخر تظهر دعوات للتظاهر ضد النظام المصري في محاولة لإثارة الفوضى من أشخاص في الخارج، وهي دعوات لم يختلف فحواها خلال السنوات الست الماضية منذ نجاح ثورة 30 يونيو/حزيران في الإطاحة بنظام الإخوان الإرهابي، عن الدعوة التي أطلقت مؤخراً للتظاهر يوم 20 سبتمبر/أيلول الجاري، ولم يختلف مصيرها وهو الفشل.

بدورها، واصلت قناة "الجزيرة" القطرية التحريض ضد مصر، قبل ساعات من دعوات تنظيم الإخوان للاحتجاج وإشاعة الفوضى، بالرغم من اعتراف القناة، الأحد الماضي، بانتشار صور وفيديوهات مفبركة للمظاهرات التي دعا إليها التنظيم.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، واجهت قناة "الجزيرة" هجوما شديدا من المصريين بسبب نشر صور وفيديوهات مفبركة بدعوى أنها لمظاهرات بعدة محافظات لدعم مخطط تنظيم الإخوان.