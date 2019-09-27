شكرا لقرائتكم جيفري لـ"العربية": الخطوة الثانية انتخابات حرة في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد السفير جيمس جيفري المبعوث الأميركي لسوريا أنه تم التأكد من أن نظام الأسد استخدم الكلورين في سوريا.

وأضاف جيفري في مقابله خاصة مع "العربية" أن العقاب سيكون من ضمن خيارات عدة، منها العسكري، و الدبلموماسي، أو عقوبات اقتصادية.

كذلك أضاف أن الولايات المتحدة ترحب بتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، وأنها تدعم مساعي الأمم المتحدة والمبعوث الأممي بيدرسون في سوريا.

وقال: "علينا الضعط على الجانب الآخر و هو روسيا و النظام من أجل أخذ اللجنة الدستورية على محمل الجد".

أيضا أشار إلى أن الخطوة القادمة ستكون الانتخابات بحسب قرار الأمم المتحدة رقم ٢٢٥٤.

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انتخابات حرة

وتابع: "لدي ثقة بأن الأمم المتحدة يمكن أن تنظم انتخابات حرة في سوريا كما فعلت في العراق عام ٢٠٠٣.

من ناحية أخرى، أشارت الولايات المتحدة إلى أنها قدمت ١٠ مليارات مساعدات إنسانية لسوريا.

ونوّه إلى أن روسيا و إيران تدعمان النظام، و الفرق أن القوات الأميركية هناك لمحاربة الإرهاب، بينما هم يفعلون العكس، بحسب تعبيره.

حل سياسي

إلا أنه أكد أن دعم روسيا للجنة الدستورية قد يفتح الباب أمام حل سياسي.

وأوضح أن التنسيق مع تركيا حول المنطقة الآمنة مركز على الصعيدين العسكري و الدبلوماسي.

كما أكد أن داعش سرطان يتمنى ألا يعود،إلا أنه أكد أنه ولضمان عدم عودة التنظيم المتطرف، فهناك حاجة إلى الإبقاء على عدد محدود من القوات الأمريكية في سوريا والتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة.