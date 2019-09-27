شكرا لقرائتكم سيناتور جمهوري: مضمون "مكالمة أوكرانيا" لا يساعد الديمقراطيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو، روب بورتمان، أن الديمقراطيين لما كانوا ليسيروا قدماً في مسعاهم لمساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لو انتظروا حتى معرفة مضمون محادثته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني.

وقال بورتمان، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية مساء الأربعاء، إنه لا يرى بأن مزاعم الديمقراطيين بشأن محادثة ترمب مع الرئيس الأوكراني "دقيقة"، معتبراً أن المكالمة لا تورط الرئيس الأميركي.

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وأضاف: "لو تمهّلت (رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي) والديمقراطيين 24 ساعة لتقصي الأمور، لربما ما كانوا ليتقدموا للأمام في فكرة مساءلة" ترمب.

واعتبر بورتمان، بعد اطلاعه على مضمون المكالمة التي جرت في تموز/يوليو الماضي، أنه لا يساعد الديمقراطيين في مسعاهم لمساءلة ترمب.

وأوضح أن ترمب كان متردداً في تقديم ما يقرب من 400 مليون دولار من المساعدات لأوكرانيا، دون التزام الأوروبيين أيضا بإنفاق المزيد من الأموال لصالح كييف.