ترزيان: غدا سنتجول في كل بيروت على الدراجات الهوائية

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​هاغوب ترزيان​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى انه "‏غدا سوف نتجول في كل ​بيروت​ على ​الدراجات الهوائية​"، مضيفا:"الطقس مشمس والعصافير تزقزق وعلينا الاهتمام بصحتنا".

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