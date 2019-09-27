أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط". ​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع محدود في ​درجات الحرارة​ وتكوّن ضباب محليّ على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة يتحول اعتبارا بعد الظهر الى غائم جزئيّاً، كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتكوّن ضباب على المرتفعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطقس غدا غائم جزئياً مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.