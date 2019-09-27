البنتاغون:ارتفاع عدد انتحار الجنود الأميركيين خلال السنوات الخمس الماضية

خلص ​تقرير​ أصدرته ​وزارة الدفاع الأميركية​ إلى أن "معدل انتحار جنود ​الجيش الأميركي​ أثناء الخدمة زاد بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية". وأوضح التقرير أن معدل انتحار الجنود في الخدمة بلغ 24.8 كل 100 ألف بزيادة عن نحو 20 لكل 100 ألف في 2013. وأضاف "إن 541 جنديا انتحروا في عام 2018، مضيفا أن ​الانتحار​ بسلاح ناري كان الأكثر شيوع". وتشكل ظاهرة "الانتحار"، مشكلة لوزارة الدفاع الأميركية (​البنتاغون​)، حيث أطلقت عدة برامج لحماية أرواح العسكريين.

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