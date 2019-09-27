جيفري يؤكد استخدام نظام سوريا لغاز الكلورين: لدينا عدة خيارات لمعاقبته

أكد المبعوث الأميركي لسوريا جيمس جيفري في حديث لقناة "العربية" استخدام النظام السوري غاز الكلورين، لافتا إلى انه "لدينا عدة خيارات لمعاقبة نظام بشار الأسد من بينها العسكري".
وأشار إلى ان الولايات المتحدة الأميركية ترحب بتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، معتبرا انه "علينا الضغط على روسيا ونظام بشار الأسد لأخذ اللجنة الدستورية على محمل الجد". ورأى ان "دعم روسيا تشكيل اللجنة الدستورية قد يفتح الباب أمام حل سياسي ".
وشدد على انه "نحن واثقون من أن الأمم المتحدة ستتمكن من تنظيم انتخابات حرة في سوريا على غرار العراق". وأعلن انه "سنبقي على عدد محدود من القوات الأميركية لضمان عدم عودة داعش".
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