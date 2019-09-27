جيفري يؤكد استخدام نظام سوريا لغاز الكلورين: لدينا عدة خيارات لمعاقبته

أكد المبعوث الأميركي ل​سوريا​ ​جيمس جيفري​ في حديث لقناة "العربية" استخدام ​النظام السوري​ غاز الكلورين، لافتا إلى انه "لدينا عدة خيارات لمعاقبة نظام ​بشار الأسد​ من بينها العسكري".

وأشار إلى ان ​الولايات المتحدة الأميركية​ ترحب بتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، معتبرا انه "علينا الضغط على ​روسيا​ ونظام بشار الأسد لأخذ اللجنة الدستورية على محمل الجد". ورأى ان "دعم روسيا تشكيل اللجنة الدستورية قد يفتح الباب أمام حل سياسي ".

وشدد على انه "نحن واثقون من أن ​الأمم المتحدة​ ستتمكن من تنظيم ​انتخابات​ حرة في سوريا على غرار ​العراق​". وأعلن انه "سنبقي على عدد محدود من ​القوات الأميركية​ لضمان عدم عودة داعش".