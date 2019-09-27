شكرا لقرائتكم خبر عن النائب همام العادلى يطالب بدعم المشروعات الصغيرة فى الصعيد وإنشاء مجمعات حرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، النائب عن دائرة المراغة بمحافظة سوهاج، بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى محافظات الصعيد.

وقال العادلى، إن رئيس الجمهورية وجه الحكومة بزيادة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وعلى الحكومة سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس، ولابد أن تكون هناك خطة واستراتيجية لتوزيع المشروعات المتوسطة والصغيرة على المحافظات، بحيث يتم دعم وتمويل إنشاء مثل تلك المشروعات فى كل محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشار نائب دائرة المراغة بسوهاج، إلى إقامة المشروعات الصغيرة من شأنه أن يوفر فوص عمل للشباب والحد من البطالة، بالإضافة إلى دعم الصناعة المصرية، وخاصة الصناعات الصغيرة، داعيًا إلى ضرورة تشجيع المستثمرين الصغار لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة، وأن يتم التوجه إلى الصعيد لدعمه وتحقيق التنمية فيه.

وأكد النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، أهمية توسيع فكرة إنشاء المجمعات الحرفية فى المحافظات لدعم أصحاب الصناعات والحرف الصغيرة.