"السياحة" تكشف أسباب تأخر إعلان أسعار العمرة حتى الآن ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب ـ يوسف عفيفي:

انتهت غرفة شركات السياحة، من اللقاءات التي عقدتها لجنة السياحة الدينية مع شركات السياحة، خلال الأسبوع الجاري، بهدف شرح آلية العمل على بوابة العمرة المصرية وبدأ العمل في الموسم الجديد وبدأ توثيق العقود، بالإضافة إلى المستجدات التي طرأت على الموسم.

وقال علاء الغمري عضو غرفة شركات السياحة، إن اللقاءات تضمنت أيضا، تبادل وجهات النظر مع أصحاب الشركات والإطلاع على الخطوات التي تمت على بوابة العمرة، بجانب طرح الأفكار والمقترحات بشأنها، وذلك بهدف إشراك الشركات في التفاصيل لتبادل الخبرات حتى لا تكون الغرفة في معزل عنهم.

وأوضح الغمري في تصريحات لمصراوي، اليوم، أن برامج العمرة للموسم الجديد ستشهد زيادة مبدئية بقيمة 4 آلاف جنيه نتيجة الرسوم الإدارية التي فرضت من الجانبين "المصري والسعودي"، بالإضافة إلى سعر البرامج العامة.

وأضاف أن الأسعار النهائية للعمرة لم تظهر بعد، بسبب عدم استقرار الجانب السعودي حتى الآن خاصة فيما يخص المنصة الإلكتروينة الجديدة، بالإضافة إلى أن العمل هذا العام مختلف عن العام الماضي تماما نتيجة تدشين منصة إلكترونية من قبل السعودية وأخرى من قبل مصر.

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وتابع: من حسن الحظ أن مصر لم تبدأ بعد في انطلاق العمرة حتى الآن، لحين انتظام العمل أولا بالسعودية، كون العمل على المنصة الإلكتروينة سيفرض رسوم تكاليف إضافية غير مرئية على الجميع، لكنها لم تتضح بعد ولا نستطيع تحديد أسعار البرامج إلا بعد استقرار الأمور في السعودية.

ونوه الغمري، إلى أن الغرفة ستبدأ تسجيل أسماء الشركات الراغبة في تنظيم برامج العمرة على البوابة الإلكترونية، أول شهر أكتوبر المقبل، على أن يبدأ توثيق عقود وكالة العمرة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين على البوابة بعدها مباشرة، مؤكدا أن رسوم التسجيل تبلغ نحو 10 آلاف جنيه.

وينطلق موسم العمرة، منتصف شهر نوفمبر القادم، وذلك بعد انتهاء التجهيزات الفنية لبوابة العمرة المصرية، وانتهاء ربطها مع باقي الوزارات والجهات الحكومية ومنافذ الخروج.

ويتوقع أصحاب الشركات السياحية العاملة في الموسم، أن تتراوح أسعار برامج عُمرة المولد النبوي من "12 ألف جنيه سعر لـ (الباخرة) ـ 13 ألف جنيه سعر المستوى (البري) ـ 14 ألف جنيه سعر المستوى (الاقتصادي) ـ 18 ألف جنيه سعر مستوى (4 نجوم) ـ 20 ألف جنيه مستوى (5 نجوم) وذلك لمدة 15 يومًا".