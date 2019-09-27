الوادي الجديد تنفذ مشروع (DICE) لتدريب الفتيات علي أعمال الخوص

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت نائبة محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي، اليوم الجمعة، تنفيذ مشروع برنامج ( DICE ) لتدريب الفتيات علي أعمال الخوص والحرف اليدوية بقرية المنصورة بمركز الداخلة، والذي تشرف عليه وتدعمه بكافة الإمكانيات القنصلية البريطانية بالقاهرة .

وأكدت مجدي، في بيان، اليوم، أن المحافظة تدعم مثل هذه المشروعات التي تهدف إلي إحياء صناعة الخوص للحفاظ علي التراث الواحاتي وتدريب الفتيات لخلق فرص داخل منازلهم، مطالبة بضرورة التوسع في البرنامج التدريبي ليشمل كافة القري ، وذلك لتمكين المرأة من المشاركة في المجتمع بشكل أكبر.

ومن جانبه أكد محمد سعد، المفوض بالإشراف علي المشروع، أن البرنامج مدته 6 شهور ينتهي في يناير 2020، وجري تدريب 60 فتاه حتى الآن، ومن المستهدف 150 فتاه كمرحلة أولي، موضحًا بأن منتجات المتدربين يجري شرائها منهم بمقابل مادي، وذلك لعرضها في المعارض المختلفة داخل الجمهورية وخارجها، مشيرًا بأن البرنامج بصدد تنظيم دورات تقدمية وتنمية بشرية للمتدربين المشاركين وذلك لتطوير المنتجات والوصول بها إلي مستويات متقدمة.