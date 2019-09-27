​ارتفاع وفيات التدخين الإلكتروني في الولايات المتحدة إلى 12 شخصا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):

ذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الخميس، أن عدد الوفيات ذات الصلة بتدخين السجائر الإلكترونية ارتفع إلى 12 شخصا في الولايات المتحدة.

كما قدرت الهيئة الصحية الأمريكية، التي جمعت معلوماتها من ولايات في مختلف أنحاء البلاد، أن هناك 805 حالات "مؤكدة ومحتملة" لإصابات في الرئة مرتبطة باستخدام تلك السجائر.

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كانت آخر حصيلة لضحايا السجائر الإلكترونية أبلغت عنها الهيئة قد بلغت ست وفيات و530 إصابة، قبل نشر الحصيلة الأحدث.

وكانت دراسة نشرتها مجلة "إنجلاند جورنال أوف مديسين" قد حددت إجمالي الإصابات عند 908 حالات مع تأكيد 500 حالة.

ولا يزال سبب الإصابة بأمراض الرئة غير واضح. ولم ترد بيانات حتى الآن عن وقوع مثل تلك الإصابات في ألمانيا أو أوروبا. ومع ذلك، فإن تركيبة السجائر الإلكترونية تخضع لعمليات تنظيمية أكثر تشددا في ألمانيا مقارنة بالولايات المتحدة.