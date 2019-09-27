بروتوكول لتحويل القطاع السياحي إلى "إلكتروني" منتصف أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

كشف محمد فاروق، عضو غرفة السياحة، ورئيس السياحة الإلكترونية بالغرفة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، لتحويل القطاع السياحي بالكامل إلى التحول الرقمي.

وقال "فاروق"، في تصريحات لمصراوي، اليوم، إن الغرفة ستعلن عن عقد ورش عمل اعتبارًا من النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، ودعوة شركات السياحة، لإطلاعهم على التطبيقات الحديثة التي طبقتها شركات التطبيقات الإلكترونية في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح، أن التدريب يبدأ من القاهرة، على أن يمتد إلى باقي فروع الغرفة في محافظات الجمهورية، ويستهدف كل الشركات السياحية، حيث أن العمل مع الجانب السعودي أصبح أونلاين ولا مفر من ذلك، متابعا: "التحول هيكون إجباري مش بمزاجهم.. هيتحولوا إلكتروني يعني هيتحولوا مش بمزاجهم".

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وأضاف أن البروتوكول يتضمن تعاقد الشركات فيما بينها تحت ضمان الغرفتين "غرفة شركات السياحة وغرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" وذلك لضمان السعر والجودة المقدمة من الطرف الآخر، والذي يقدم خدمة ويساعد الوكيل وشركة السياحة المصرية على التحول الرقمي.

ودعا الشركات السياحية، إلى التسجيل في الغرفة، لبدأ التدريب إما عن طريق الغرفة أو عن طريق التعاقد مباشرة مع الشركات المتخصصة في التحول الإلكتروني، موضحا ان البروتوكول يمتد لمدة 4 سنوات مقبلة.

وانتهت لجنة السياحة الدينية بغرفة السياحة، من اللقاءات التي عقدتها مع شركات السياحة، بهدف شرح عمل بوابة العمرة المصرية والمستجدات التي طرأت على الموسم، وآلية معاقبة الشركات المخالفة لتنظيم برامج العمرة، بالإضافة إلى إعلان الاجراءات التي اتخذتها الغرفة خلال الفترة الماضية.

​ومن المقرر، أن ينطلق موسم العمرة، منتصف شهر نوفمبر القادم، وذلك بعد انتهاء التجهيزات الفنية لبوابة العمرة المصرية، وانتهاء ربطها مع باقي الوزارات والجهات الحكومية ومنافذ الخروج.