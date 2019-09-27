قال وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، اليوم الجمعة، أن مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن أطلقت على المملكة أكثر من 250 صاروخًا باليستيًا بدعم إيراني.
وأضاف العساف خلال كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "السعودية قادرة على حماية أراضيهاومقدساتها".
وتابع: "تجفيف مصادر تمويل النظام الإيراني هي الطريقة السلمية المثلى لإجباره على التخلي عن مليشياته وتجاربه الصاروخية وأعماله العدوانية المزعزعة لاستقرار العالم".
وأشار إلى أن المملكة ترى نهج النظام الإيراني الإرهابيفي اليمن وسوريا والعراق ولبنان وسائر دول المنطقة، مضيفًا: "على النظام الإيراني مواجهة أحد الخيارين إما أن تصبح إيران دولة طبيعية تحترم القوانين والأعراف الدولية وإما أن تواجه موقفًا دوليًا موحدًا يستخدم جميع أدوات الضغط والردع".
واستطرد الوزير السعودي قائلًا إن النظام الإيراني استغل المردود المادي للاتفاق النووي لتمويل نشاطه الإرهابي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودي: الحوثيون أطلقوا 250 صاروخا علينا بدعم إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.