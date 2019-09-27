عاجل-العساف: النظام الإيراني إرهابي مارق

ألقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، كلمة السعودية في الأمم المتحدة، حيث ذكر أن الهجمات النكراء ً لمعملي النفط التابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص، انتهاك صارخ للقانون الدولي، ونحمل إيران مسؤولية الهجمات، وقال العساف: النظام الإيراني لا يعرف إلا القتل والدمار والاغتيالات، وهو نظام إرهابي مارق، وأكد وزير الخارجية أن النظام الإيراني يهدد استقرار المنطقة ومستقبل الطاقة في العالم، وأنه لم يعد يهدد المنطقة فحسب بل يهدد العالم، وعلى إيران أن تختار إما أن تصبح دولة طبيعية أو إنها ستواجه موقفا دوليا موحدا. وأضاف العساف: الميليشيات في اليمن أطلقت أكثر من 250 صاروخا باليستيا على السعودية بدعم إيراني، وأكد العساف أن السعودية قادرة على حماية أمنها وأراضيها ومقدساتها.



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