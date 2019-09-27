شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن اليمني يضبط ربع طن مخدرات كانت في طريقها لميليشيات الحوثي والان مع التفاصيل

ضبطت الأجهزة الأمنية اليمنية الخميس، كمية جديدة من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال بيان للمركز الإعلامي للجيش اليمني، إن إحدى النقاط الأمنية بمحافظة مأرب (شرق البلاد) ضبطت أكثر من ٢٥٠ كيلو غراما من الحشيش المخدر بينما كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

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كما نقل البيان، عن مصدر أمني أن الحشيش كان مخفي بعناية في علب الرنج الممتلئة على متن أحد الباصات، شاكرا الوحدات الأمنية ورجال الأمن على الحس الأمني العالي وإفشالهم لكل المحاولات التي تسعى للإضرار بصحة وسلامة أبناء الشعب اليمني.

يذكر أن الأجهزة الأمنية اليمنية، تضبط بشكل متكرر شحنات كبيرة من الحشيش والمخدرات في طريقها إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وسط معلومات استخباراتية مؤكدة عن تورط النظام الإيراني في ذلك.

وأتلفت السلطات اليمنية في وقت سابق، أطناناً من الحشيش المخدر عقب عمليات ضبط متفرقة لعصابات التهريب التابعة للميليشيا الحوثية التي تستخدم تجارة الممنوعات لتمويل مجهودها الحربي.