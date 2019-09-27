كوريا الشمالية تشكك في عقد قمة قادمة مع أمريكا

أعلنت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، الجمعة، عن عدم إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.



وأضافت أن عدم إحراز أي تقدم يلقي بظلال من الشك على احتمالات عقد قمة بينهما في المستقبل القريب.

وقال مستشار وزارة الخارجية الكورية الشمالية كيم كي جوان "إن هذا الأمر يدفعه للشك في إمكانية إحراز تقدم جديد في العلاقات بين البلدين".

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والأسبوع الماضي، رحب كيم ميونج جيل، كبير المفاوضين الكوريين الشماليين في المباحثات مع واشنطن، باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجربة "أسلوب جديد" في المفاوضات مع بلاده.

وقال كبير موفدي كوريا الشمالية لمباحثات مستوى فريق العمل مع واشنطن: "إن تصريح ترامب يبرز التصور السياسي للرئيس الأمريكي"، واصفا الأمر "بالقرار السياسي الحكيم".

وتابع قائلا: "في الوقت الراهن لست متأكدا تماما ما الذي يقصده باقتراحه (أسلوبا جديدا)، يبدو أنه أراد الإشارة إلى أن الحل التدريجي الذي يبدأ بالأمور الممكنة أولا مع بناء الثقة في بعضنا سيكون الخيار الأفضل".

يذكر أن ترامب وكيم قد اتفقا على استئناف الحوار على مستوى فريقي العمل خلال لقاء أجرياه في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين في يونيو/حزيران الماضي.