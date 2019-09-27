شكرا لقرائتكم خبر عن عضو حقوق الإنسان بالبرلمان: أردوغان قواد يرتدى عباءة خليفة المسلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، النار على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، واصفًا إياه بالقواد، قائلاً: أن تكون قوادًا ليست ضمن الشروط المطلوبة فى الشخص الذى يتطلع لخلافة المسلمين فكثيرًا ما يخرج علينا أردوغان مرتديًا عباءة خليفة المسلمين رغم أنه يتاجر بأعراض بناته من الأتراك الآتى تجاوز عددهن ثلاثة آلاف داعرة تركية، ووصل العاملين فى هذا المجال قرابة 300 ألف موزعين على ما يزيد عن 650 بيتًا مخصصًا لممارسة الرذيلة ومرخصًا به من قبل الحكومة التركية لأنه يدر ربحية تزيد عن 4 مليارات دولار سنويًا هى حجم السياحة الجنسية فى تركيا بمباركة أردوغانية.

وأضاف، أن القضاء التركى يتخذ قرارًا بإتاحة المواقع الإباحية، فى الوقت الذى يأمر فيه النائب العام المصرى بحظر هذه المواقع، وهذا بعيد تمامًا عن بلاد الخلافة، ولا أقصد بالقوادة أن تصطحب المومسات وإيصالهن إلى راغبى المتعة الحرام وتقبض ثمن شرفك، ولكن يكفى أن تتصف بأخلاق القواد.

وتابع النائب محمد الغول: مثلاً فى جلسة الأمم المتحدة أن تتشدق بالقضية الفلسطينية وتتساءل عن حدود إسرائيل يمكنك أن تسأل صهرك بران البيرق وزير ماليتك عن حجم تجارتك مع إسرائيل التى تجاوزت الـ8 مليارات دولار، فهذه أخلاق قوادين، وأن تتهم النظام المصرى ظلمًا بقتل محمد مرسى أثناء المحاكمة، بينما يقتل عشرات الآلاف المعتقلين فى السجون التركية فهذه أخلاق قوادين.