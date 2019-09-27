شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى: الجزيرة الداعم الرئيسى للإرهاب بالمنطقة وتسعى لاستهداف استقرار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جابر المرى، المعارض القطرى، إن قناة الجزيرة القطرية تمارس الانتهاكات بحق الدول العربية، وهى سبب تدمير دول عديدة، من خلال دعم الجماعات الإرهابية، وأصبحت الملاذ الآمن لهم لنشر الفوضى فى المنطقة، لافتًا إلى أن الفترة الحالية على الجميع الحذر من القناة القطرية، ومن يدعمها من الأسرة الحاكمة فى قطر.

وأضاف المعارض القطرى، فى تصريح له، أن الجزيرة القطرية تمارس نفس الأسلوب حاليًا من خلال دعم الجماعات الإرهابية، ونشر الفوضى فى مصر، فلابد الحذر من هذه التحركات، موضحًا أن أسرة حمد بن خليفة آل ثانى هى من تكلف القناة القطرية بالتحركات ضد الدول العربية، والهدف الرئيسى هو تهديد أمن واستقرار مصر والوطن العربى.

وتابع، أن هذه القنوات الإرهابية تعمل على استهداف أمن واستقرار مصر - حفظها الله - وإذا سقطت الدولة المصرية سقطت جميع الدول العربية، فعلى الشعب المصرى أن يعى ما يحاك من مؤامرات قطرية وتركية.