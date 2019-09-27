السيسي يشد الخناق على المتظاهرين في مصر.. استجواب المئات

استجوبت النيابة العامة في مصر، زهاء 1000 ألفَ شخص على خلفية “وقائع التحريض على المظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات وما تبعها من أحداث”، شهدتها البلاد يوم الجمعة الماضي ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانَت قد دعا لها رجل الأعمال والفنان “محمد علي”.

وقال بلاغ للنائب العام مساء اليوم الخميس، أنه “تم استجواب عدد لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم”، مبرزا أنه ” أصدر أوامر بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي” .

ووفقًا لنفس المصدر، فقد اعترف بعض المتهمين باشتراكهم في مظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، مضيفا أن بعض المعترفين “أرجعوا اشتراكهم في المظاهرات إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت علي مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعوا المواطنين للتظاهر”.

وسجل بيان النيابة العامة المصرية كذلك أن اعترافات بعض المتهمين “تضمنت لقاءهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير وسط القاهرة تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر إجرامية، وأخري موالية لجماعة الإخوان بتلك المظاهرات”.

وقال المصدر ذاته، أنه تزامنًا مع تحقيقات النيابة العامة، تم الإعلان عن إلقاء القبض على عناصر أجنبية بمحيط أماكن المظاهرات بمحافظة القاهرة، منهم فلسطيني وآخر هولندي.