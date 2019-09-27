رسميا.. الجامعة تعاقب التكناوتي بسبب “تمرده” عن عموتة

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، توقيف الحارس رضا التكناوتي، حارس مرمى فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، لثلاث مباريات مع المنتخبات الوطنية، وذلك بسبب عدم مشاركته في مباراة المنتخب المحلي الأخيرة أمام الجزائر.

وأكدت الجامعة، في بلاغ رسمي، أن “ فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات، وضع أعضاء المكتب المديري للجامعة، في الصورة بخصوص ما وقع على هامش المباراة التي جمعت يوم السبت الماضي بين المنتخب الوطني للاعبين المحليين ونظيره الجزائري”.

وأكد البلاغ ذاته، أن لقجع ” تلا التقرير الذي رفعه الحسين عموتة، وبعد نقاش مستفيض وبعد الوقوف على عدم مطابقة الحالة مع الدليل التأديبي للجامعة، قرر المكتب المديري إيقاف الحارس أحمد رضا التكناوتي عن اللعب للمنتخبات الوطنية لمدة ثلاثة أشهر”.

وتم اتهام حارس الوداد بـ”التمرد” على الحسين عموتة، ورفضه أن يكون الحارس البديل لأنس الزنيتي، على الرغم من أن الرجل أصر في تصريحات صحفية، على أنه لم يتمرد، وأن غيابه عن مباراة الجزائر راجع لتعرضه للإصابة.