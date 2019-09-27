إنوي تضع حلولا تكنولوجية للمقاولات بشراكة مع SAP

أعلنت شركة إنوي عن توقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها في المغرب، تهدف إلى تقديم مجموع الحلول المهنية للرائد العالمي SAP من خلال خزان سحابي سيادي.

قال كريم جسوس، المدير التجاري المكلف بالمقاولات الكبرى لدى إنوي في ندوة عقدتها الشركة أول أمس الثلاثاء، إن هذه الشراكة تندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها إنوي لكي تضع رهن إشارة المقاولات المغربية الحلول التكنولوجية الناجعة وذات القيمة المضافة العالية. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة مع SAP، وسعت إنوي دائرة شركائها الدوليين البارزين لكي تضع رهن إشارة المقاولات الوطنية الحلول المهنية الأكثر تقدما من أجل إنجاح تحولها الرقمي.

جسوس أضاف أنه “بفضل البنية التحتية للسحابيات التي أنجزتها إنوي، فإن 100 في المائة من معطيات هذه المقاولات سيتم إيواؤها ومعالجتها في المغرب وفق أفضل المعايير الدولية للربط والأمن والنجاعة”. وكشفت الشركة أنها ستحتضن حلول SAPبمراكز بياناتها بالمغرب، وستوزع هذه الحلول المهنية من خلال اتفاقية SAP Partner Managed Cloud (PMC). علما أن هذه الحلول تغطي حاجيات جميع مهن المقاولات مثل المحاسبة، المالية، اللوجيستيك، التسويق أو الموارد البشرية.

الشركة أضافت أنه بفضل هذه الاتفاقية، ستصبح أول شريك بجهة المغرب العربي الذي يقدم حلول SAP من خلال خزان سحابي سيادي.

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من جهته، قال غريغوري ستراسر، نائب الرئيس والمسؤول عن العمليات بدول إفريقيا الفرنكوفونية لــ :SAP “هدفنا في SAP هو تسريع ولوج أكبر عدد من المقاولات للتكنولوجيا. ونلاحظ على مستوى منطقة إفريقيا الفرنكوفونية، وخصوصا في المغرب، وجود طلب متزايد، والذي يتوجب علينا، اعتبارا لمكانتنا كرائد عالمي في ميدان التطبيقات المعلوماتية للمقاولة، أن نستجيب له بالشكل المناسب. غير أن الولوج للتكنولوجيا يمر أيضا عبر تعميم وتشجيع الولوج إلى الخدمات السحابية، الشيء الذي نجعله متاحا بشكل أساسي عبر منصتنا النموذجية S/4HANA.

وستمكن هذه الاتفاقية المقاولات المغربية من الاستفادة من حلول برمجية سيادية ذات قيمة مضافة عالية من خلال اشتراكات شهرية ودون استثمار قبلي في البنيات التحتية المعلوماتية. سيمكن ذلك المقاولات من تفعيل تحولها الرقمي بطريقة سريعة، وآمنة وقابلة للتطوير.

للتذكير، تعتبر إنوي أول فاعل اتصالاتي بالمغرب أطلق سنة 2018 عروض التخزين السحابي والأمن للمقاولات المغربية. وكانت إنوي قد دشنت مركز بيانات جديد بمجمع تكنوبوليس بالرباط في يناير 2019، مما يرفع قدرتها الاستيعابية إلى 4000 م²، أي أكبر مساحة مخصصة لمراكز البيانات بالمغرب.

وسيمكن مركز البيانات الجديد من إيواء جميع الحلول المهنية التي سيتم اعتمادها في إطار الشراكة المبرمة مع SAP. ولاستكمال وإغناء مجموعة حلول inwi Business Cloud وinwi Cyber Defense، ستضع منصة inwi Business رهن إشارة المقاولات مجموعة كاملة من الخدمات، والتي تشرف عليها كفاءات مغربية وترتكز على بنيات معلوماتية موطنة بالكامل المغرب وتتيح مستوى عال من التوفر.