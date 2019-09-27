الجامعة تعاقب الوداد والجيش بسبب “الكلاسيكو” وتغرم سفيان رحيمي

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يومه الخميس 26 شتنبر 2019، وأصدرت القرارات التالية : بالنسبة لمنافسات كأس العرش : تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 25 ألف درهما لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية والرمي القارورات على أرضية الملعب خلال المباراة التي جمعته بفريق الجيش الملكي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

تغريم نادي الجيش الملكي مبلغ 20 ألف درهما لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بفريق الوداد الرياضي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

تغريم فريق المغرب الرياضي التطواني مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بفريق الراسينغ الرياضي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

تغريم سفيان الرحيمي، لاعب فريق الرجاء الرياضي مبلغ 3000 درهما، وذلك بعد للاستماع إليه حول الأحداث التي رافقت نهاية المباراة التي جمعت يوم السبت 31 غشت 2019، فريقه بنادي نهضة أطليتك الزمامرة برسم دور سدس عشر من منافسات كأس العرش .

توقيف السيد حسن الساخي، مدرب فريق اتحاد تواركة لـ6 مباريات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 3000 درهما وذلك اثر طرده بعد نهاية اللقاء الذي جمع فريقه بنادي الاتحاد الزموري للخميسات، وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات.

من قانون العقوبات. توقيف عتيق شهاب، لاعب فريق الراسينغ الرياضي، لمباراتين مع تغريمه مبلغ 750 درهما، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت ناديه بالمغرب الرياضي التطواني، وذلك بناء المادة 85 من قانون العقوبات.

توقيف عدنان الوردي لاعب فريق المغرب الرياضي التطواني ، لمباراتين مع تغريمه مبلغ 1000 درهما، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت ناديه بالراسينغ الرياضي وذلك بناء المادة 85 من قانون العقوبات.

تغريم فريق الراسينغ الرياضي مبلغ 1500 درهما لحصول فريقه على 3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بنادي المغرب الرياضي التطواني، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

تغريم فريق الاتحاد الزموري للخميسات مبلغ 1500 درهما لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بنادي اتحاد تواركة، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

تغريم فريق اتحاد تواركة مبلغ 1000 درهما لحصول فريقه على 3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بنادي الاتحاد الزموري للخميسات، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

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