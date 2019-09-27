سفارة خادم الحرمين الشريفين في المنامة تقيم إحتفالاً باليوم الوطني

المناطق _ منال الدوسري

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين الشقيقة، مساء الأربعاء 26/1/1441هـ الموافق 25/9/2019م حفل استقبال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية بفندق الريتز كارلتون بالمنامة، وكان في مقدمة المهنئين صاحب السمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء (ضيف الشرف) وقد حضر الحفل عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى مملكة البحرين ،كما حضر الحفل رجال الأعمال وشخصيات إعلامية وثقافية وعدد كبير من المواطنين السعوديين والأشقاء البحرينيين، وكان في استقبالهم سعادة القائم بالأعمال بالإنابة الأستاذ/ ظافر بن إبراهيم عسيري وأعضاء السفارة والمكاتب والملحقيات التابعة لها، وقد قدم الجميع التهاني لسعادة القائم بالأعمال وأعضاء السفارة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني (89) للمملكة العربية السعودية، وأعربوا عن تمنياتهم الطيبة للمملكة العربية قيادة وشعبا بالمزيد من التقدم والازدهار كما القى سعادة القائم بالأعمال بالإنابة كلمة أكد من خلاله على أهمية مناسبة اليوم الوطني في معرفة مرحلة بناء وتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله والتي سار على نهجه أبناؤه البررة من بعده مراحل البناء و التطور الإنجازات ، وصولاً إلى عهد قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود “حفظه الله ، كما أكد سعادة القائم بالأعمال على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة والمتينة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة على كافة المستويات انطلاقا من الروابط الأخوية والثوابت والرؤى التي تجمع بينهما، وبفضل الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وقد تضمن الحفل عزف السلامين الملكيين السعودي والبحريني وأيضا عرض أفلام مرئية وثائقية عن المملكة وتاريخها ومنجزات التي تجسد مسيرة البناء والتنمية التي تحققت خلال مسرة البناء والعطاء وتوزيع للمطبوعات الإعلامية عن المملكة وأيضا مشاركة العديد من الجهات مثل شركة فيفا والخطوط السعودية والملحقية التعليمية السعودية.