واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي لدعم نظيره الفنزويلي

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عقوبات دبلوماسية على الرئيس الكوبي راؤول كاسترو لدعم نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، واتهمته "بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان: "كاسترو مسؤول عن تصرفات كوبا بدعم نظام مادورو في فنزويلا عبر العنف والتخويف والقمع" وكرر موقف إدارة ترامب من أن مادورو لم يعد رئيسا شرعيا لفنزويلا.

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وأضاف بومبيو أن العقوبات تمنع راؤول كاسترو وأفراد أسرته من دخول الولايات المتحدة بما يشمل أبناءه الأربعة، ولم ترد حكومة كوبا بعد على طلب للتعليق.

وقال بومبيو "بالتنسيق مع ضباط الجيش والمخابرات التابعين لمادورو تورطت قوات الأمن الكوبية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.. في فنزويلا بما في ذلك التعذيب".

وتعد هذه العقوبات الأكثر صرامة ضد القيادة الشيوعية في كوبا منذ تولي ترامب السلطة في 20 يناير/كانون الثاني 2017.

واستهدفت الولايات المتحدة بالعقوبات راؤول، الرئيس السابق لكوبا شقيق الراحل فيدل كاسترو، إضافة لأفراد من أسرته.