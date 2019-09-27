"الجزيرة" تواصل التحريض ضد مصر وتعيد نشر فيديوهات مفبركة

واصلت قناة الجزيرة القطرية التحريض ضد مصر، قبل ساعات من دعوات تنظيم الإخوان للاحتجاج وإشاعة الفوضى، بالرغم من اعتراف القناة، الأحد الماضي، بانتشار صور وفيديوهات مفبركة للمظاهرات التي دُعي إليها التنظيم.



وعلى مدار الأسبوع الماضي، واجهت قناة "الجزيرة" هجوما شديدا من المصريين بسبب نشر صور وفيديوهات مفبركة بدعوى أنها لمظاهرات بعدة محافظات لدعم مخطط تنظيم الإخوان.



أداة لإسقاط الدول العربية

وصف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان المصري، قناة "الجزيرة" القطرية بـ"الأداة" التي تستخدم لإسقاط الدول العربية، وتعمل بشكل مكثف على تنفيذ مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي والدول التي تدعمها بنشر الفوضى والخراب.

واستنكر المتحدث باسم البرلمان المصري، خلال تصريحات لـ"العين الإخبارية"، استمرار القناة في بث مواد مفبركة على الرغم من اعترافها المسبق بأنها "مفبركة".

وقال حسب الله: "إن البرلمان المصري سيتخذ إجراءات تشريعية حاسمة لمواجهة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف أمن واستقرار البلاد".

وفي نفس السياق، أكد أحمد عطا الباحث المصري بمنتدى الشرق الأوسط للدراسات بلندن، أن قناة الجزيرة تقوم بدور محدد لها ضمن مخطط كامل لنشر الفوضى في مصر، وهو المخطط الخاص بالتنظيم الدولي للإخوان الذي بدأ العمل على تنفيذه منذ وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأوضح "عطا"، خلال حديثة لـ"العين الإخبارية"، أن عزام سلطان التميمي المسؤول عن ملف الإعلام داخل التنظيم الإرهابي، دعا لاجتماع في لندن حضره مسؤولون بقناة "الجزيرة" القطرية، للاتفاق على تكثيف الدعم اللوجستي والإعلامي للمخطط الإخواني الذي يستهدف ضرب الاستقرار بمصر.

وأكد الباحث المصري بمنتدى الشرق الأوسط للدراسات بلندن، أن دور قناة "الجزيرة" محدد في إشعال فتيل الأزمة بالحشد للتظاهرات والتأثير في الرأي العام المصري سلبًا.

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وكشفت مصادر مطلعة داخل القناة القطرية، لـ"عطا" أن القناة رصدت ما يقرب من ٢٠٠ مليون دولار لتوفير الدعم الإعلامي لتنظيم الإخوان من أجل إثارة الفوضى في مصر.

فبركة وتزييف

اتهم الفنان المصري محمد رمضان، قناة "الجزيرة" بسرقة أحد الفيديوهات القديمة التي نشرها لجمهوره في أحد اللقاءات، على أنها مظاهرة في مصر.

ونشر رمضان فيديو للمقطع الذي بثته "الجزيرة" والمقطع الحقيقي لبيان تزوير القناة.

ووجه "رمضان" رسالة لمتابعيه على حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا: "الحُكم بعد المشاهدة وعتابي على قناة الجزيرة عرض فيديوهات قديمة لجمهوري في الشارع على أنها مظاهرات في مصر، لماذا الفبركة ولماذا كل هذا الكره لبلدي مصر أم الدنيا ؟!".



وفي سياق متصل، أعلن المستشار الحقوقي شريف عبد الحميد المتحدث الإعلامي لشبكة "تحالف" والمكون من 3 منظمات حقوقية دولية وهي: "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا وبريطانيا، والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات"، عن إعداد شكوى لرفعها إلى المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية ضد قناة "الجزيرة" للنظر فيها في إطار ميثاق الشرف الإعلامي العربي.

وتتهم الشكوى القناة بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف في مصر، ودعوة المصريين وخاصة الشباب منهم للمسيرات "غير المرخصة"، وتعريض حياة هؤلاء الأفراد للخطر، فضلا عن تعريض الممتلكات الخاصة والعامة للعنف والتخريب وانتهاك حقوق الإنسان، جرّاء الخروج على القانون والنظام العام.

وكشف نشطاء مصريون على شبكات التواصل الاجتماعي المحاولة الإخوانية الجديدة للترويج لـ"الشائعات والأكاذيب" بشأن احتجاجات مزعزعة شهدتها البلاد، عبر إعادة ترويج مقاطع مصورة وصور يعود تاريخها لسنوات مضت.





وعلى نحو ساخر انتقدوا ما عدوه دليلا جديدا على انعدام كفاءة الخلايا الإخوانية على شبكات التواصل الاجتماعي التي سقطت في كم من الأخطاء، جعلت مهمة فضح أكاذيبهم يسيرة.

ولفت النشطاء إلى أن الجماعة الإرهابية من خلال الكتائب المروجة للأكاذيب، وفي مقدمتها "الجزيرة"، سعت إلى بث مواد مفبركة، أملا في أي استجابات لدعوتهم للتظاهر ونشر الفوضى في البلاد.