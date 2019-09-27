فريق دولي يتولى التحقيق في هجمات أرامكو

الجمعة 27 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، "إن فريقا دوليا سيحقق في الهجمات التي وقعت في 14 سبتمبر/أيلول على منشأتي النفط في السعودية.



وأضاف "شينكر"، في لقاء تلفزيوني، مساء الخميس، أن الفريق مؤلف من ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والسعودية والأمم المتحدة.

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وأشار مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، إلى أن هناك نقاشات تجري مع الأوروبيين حول إمكانية المشاركة في تحالف بحري في الخليج.

وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، فجر السبت قبل الماضي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، مشددة على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.