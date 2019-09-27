شكرا لقرائتكم خبر عن المرشد يندد بـ«عداء» الأوروبيين لإيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (طهران) ندد المرشد الايراني الأعلى آية الله علي خامنئي أمس (الخميس) بما وصفه بأنه «العداء الواضح» الذي أظهرته الدول الأوروبية «حيال الأمة الإيرانية»، وفق ما نقله موقعه الإلكتروني الرسمي. ندد المرشد الايراني الأعلى آية الله علي خامنئي أمس (الخميس) بما وصفه بأنه «العداء الواضح» الذي أظهرته الدول الأوروبية «حيال الأمة الإيرانية»، وفق ما نقله موقعه الإلكتروني الرسمي. وقال خامنئي إن «الأوروبيين دخلوا في الظاهر كوسيط وتحدثوا كثيرا، لكن أحاديثهم كانت فارغة المحتوى»، واتهمهم بعدم الوفاء بالتزاماتهم في ما يتصل بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي وقع عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.



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