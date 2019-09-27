شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات إيرانية في نيويورك تطالب بطرد روحاني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)تظاهر لليوم الثاني على التوالي مئات الإيرانيين أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس (الخميس) للتنديد بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني، مرددين شعارات «لا لروحاني»، «لا للفاشية الدينية والنظام الحامل للرقم القياسي للإعدام». وطالب المتظاهرون بطرد روحاني ووفود الدكتاتورية الإرهابية الحاكمة في إيران من مقر الأمم المتحدة، معتبرين أن بقاءه في ظل تصدير الإرهاب والحروب والهجوم على المنشآت النفطية والقرصنة البحرية والابتزاز النووي يشكل خطراً على الأمن والسلم العالمي. وأكد المتظاهرون عبر شعاراتهم ولافتاتهم التي حملوها أن مقاعد إيران في الأمم المتحدة يجب إعطاءها للمقاومة التي تمثل الشعب الإيراني والبديل الديموقراطي والاعتراف رسميا بحق الشعب الإيراني في المقاومة وإسقاط دكتاتورية الملالي اللاإنسانية.
وأعلن المتظاهرون دعمهم الكامل وتضامنهم الكلي مع الاحتجاجات الشعبية والانتفاضة من أجل إسقاط النظام الوحشي في طهران وإحلال الحرية والحكومة الشعبية في إيران.
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