شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرعية» تحذر من كارثة بيئية وتحمل الحوثي المسؤولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

استنكرت وزارة النفط اليمنية أمس (الخميس) تعنت المليشيا ومنعها فريقاً أممياً مكلفاً بالوصول إلى خزان النفط العائم بالباخرة «صافر» قبالة سواحل الحديدة وتقييم إعادة صيانته تمهيداً للبدء بتفريغ كميات النفط المخزن وبيعها.

ووصفت الوزارة في بيان لها رفض المليشيا بالتحدي السافر والصريح للأمم المتحدة، ومواصلة انتهاجها مسار التنصل عن اتفاقاتها التي قطعتها للأمم المتحدة بالسماح بإدخال الفريق الذي وصل إلى جيبوتي ومنع من الدخول إلى الحديدة، محذرة من أن انفجار الخزان العائم أصبح وشيكا في ظل الوضع السيئ والمتدهور للباخرة، ما ينذر بكارثة بيئية، محملة المليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن ذلك.

من جهة أخرى، رفعت المليشيا الحوثية أمس أسعار تعرفة الإنترنت ما خلق حالة استياء في أوساط ملاك شبكات الإنترنت في عدد من المحافظات اليمنية. وأفادت مصادر في تعز بأن ملاك شبكات الاتصالات أحرقوا الكبائن للتعبير عن رفضهم لزيادة التعرفة في أسعار الإنترنت بشكل باهظ، ومحاولة قطع أرزاقهم من قبل المليشيا الحوثية التي تحتكر شبكات الاتصالات وتتحكم فيها، مؤكدين أنه إن لم تتراجع المليشيا عن قراراتها فإنهم سيحرقون كافة شبكات الاتصال في المدينة.

إلى ذلك، احتفل الشعب اليمني أمس بالعيد الـ57 لثورة 26 سبتمبر في مختلف المدن، بما فيها العاصمة صنعاء، التي تعتبر المليشيا أن الاحتفال بها يتعارض مع الانقلاب.