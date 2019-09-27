أوغلو: عهد أردوغان.. إلى زوال

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو إن عهد الرئيس رجب طيب أردوغان في تركيا «انتهى». قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو إن عهد الرئيس رجب طيب أردوغان في تركيا «انتهى». وعلق كليجدار أوغلو على تصريحات رئيسة «حزب الخير» ميرال أكشينار، التي قالت فيها إن الرئيس رجب أردوغان لن يستطيع الفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة. وقال كليجدار أوغلو، نقلا عن موقع صحيفة «زمان» التركية المعارضة، أمس (الخميس): «أحترم ما قالته السيدة ميرال أكشنار بشدة، بالتأكيد لن يتم انتخابه، ويتوجب عليه الرحيل. لقد حلت كارثة على الشعب، واشتعلت المطابخ بغلاء الأسعار. بأي وجه سيطالب أردوغان الشعب بالتصويت له؟»، مضيفا: «عهد أردوغان سينتهي وسيحاسبه المواطنون بضمائرهم -أثناء التصويت- عن ما إذا كان أنفق أموال الدولة في سبيل المنفعة العامة أم لا». يذكر أن حزبي «الشعب الجمهوري» و«الخير» يخوضان الانتخابات ضمن تحالف «الأمة» في مواجهة تحالف «الشعب» الذي يضم حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية.



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