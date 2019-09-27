«المشدد» 3 سنوات لـ 42 طالباً إخوانياً

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جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة) عاقبت دائرة الإرهاب بالشرقية أمس الخميس، 42 طالبا بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لإدانتهم بارتكاب أعمال شغب داخل جامعة الزقازيق وإضرام النيران بواجهات كليتي الحقوق والصيدلة. من جهة أخرى، قبلت محكمة النقض المصرية طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية إمبابة» على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة من محكمة الجنايات. وتم قبول الطعن شكلا، وإلغاء عقوبة الإعدام بحق 8 متهمين، وتخفيفها إلى المؤبد، مع تأييد حكم المؤبد بحق 4 آخرين.

عاقبت دائرة الإرهاب بالشرقية أمس الخميس، 42 طالبا بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لإدانتهم بارتكاب أعمال شغب داخل جامعة الزقازيق وإضرام النيران بواجهات كليتي الحقوق والصيدلة. من جهة أخرى، قبلت محكمة النقض المصرية طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية إمبابة» على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة من محكمة الجنايات. وتم قبول الطعن شكلا، وإلغاء عقوبة الإعدام بحق 8 متهمين، وتخفيفها إلى المؤبد، مع تأييد حكم المؤبد بحق 4 آخرين.

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