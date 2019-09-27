شكرا لقرائتكم العساف: السعودية قادرة على حماية أراضيها ومقدساتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الخارجية السعودي ابراهيم العساف أن بلاده تحمّل إيران مسؤولية الهجمات على منشآت أرامكو.

وأضاف في كلمة له الجمعة، ألقاها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن الهجمات تعد انتهاكا صارخا للقوانين، واعتداء على الأمن والسلم الدوليين.

كذلك نوّه إلى أن النظام الإيراني تولى منذ 40 عاما أعمالا إرهابية في السعودية ودول أخرى.

"مارق إرهابي"

وأشار إلى أن النظام الإيراني نظام مارق وإرهابي كما أنه يهدد استقرار المنطقة بأكملها، وهو خطر على سوق إمداد الطاقة العالمي ومستقبلها.

Advertisements

من جهة أخرى، نوّه العساف إلى أن النظام الإيراني يدعم الميليشيات والإرهاب في المنطقة، ويستغل المردود المالي من الاتفاق النووي لتمويل الإرهاب، موضحا أن الميليشيات في اليمن أطلقت أكثر من 250 صاروخا باليستيا على السعودية بدعم إيراني.

أيضا أكد أنه على النظام الإيراني إما احترام الأعراف الدولي أو مواجهة أدوات الردع، فإما أن تصبح دولة طبيعية أو تواجه موقفا دوليا موحدا.

تعزيزات أميركية إلى السعودية

يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية كانت أفادت الخميس، بأنها تعتزم إرسال 4 أنظمة رادار وبطارية صواريخ باتريوت ونحو 200 من أفراد الدعم لتعزيز دفاعات المملكة العربية السعودية.

في التفاصيل، قال الجيش الأميركي في بيان، إنه خصص عتادا إضافيا "استعدادا لأوامر بنشره"، وهو ما يعني إمكانية استخدامه بشكل أسرع في حال وقوع أزمة.

ويشمل ذلك بطاريتي صواريخ باتريوت ونظام ثاد.