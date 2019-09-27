شكرا لقرائتكم روسيا ترفض العقوبات الأميركية على شركاتها: غير مقبولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفضت الخارجية الروسية العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على كيان و3 أفراد و5 سفن تابعة لشركة روسية تشارك في التهرب من العقوبات على سوريا.

كما وصفت الخارجية الروسية الإجراء الأميركي الجديد بالغير مقبول.

وقود للقوات الروسية!

وقالت الوزارة الروسية إن الأطراف التي فرضت عليها العقوبات تقوم بتوصيل الوقود إلى القوات الروسية العاملة في سوريا.

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فيما رد مسؤول أميركي بأن النظام السوري يعتمد على هذه الأنواع من الشبكات غير المشروعة للبقاء في السلطة.

وأكّد أن الولايات المتحدة مصممة على منع وصول الذين يتآمرون لخرق العقوبات إلى النظام المالي الدولي.

إلى ذلك أشار المسؤول الأميركي إلى أن في مقدمة هؤلاء من يدعمون آلة الحرب الوحشية في سوريا.